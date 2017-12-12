В Брестской крепости в ближайшие годы откроют три новых музея

Новости Беларуси. Атмосферу армейского клуба предвоенных лет воссоздадут в Брестской крепости. Новую экспозицию откроют в пороховом погребе уже 22 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме этого, стало известно, что в мемориальном комплексе в ближайшие три года появятся ещё три новых музея – в полубашне юго-восточной казармы, а также в восточном и пятом фортах.

Деньги на них поступят из бюджета Союзного государства – больше 5 миллионов долларов. Всего же в проекте ремонта и реконструкции 16 пунктов. Преобразят кровли и руины казарм, Белого дворца, инженерного управления, мост через Мухавец, а также руины у Холмских ворот.

Григорий Бысюк, директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:

Руины пришли в крайне плохое состояние, это мягко говоря. Поэтому все руины приобретут совершенно другой вид. Безусловно, здания западной и юго-западной казармы изменятся. Тот же восточный и пятый форт. Сейчас там будет объект для посещения всеми, кто пожелает прийти в Брестскую крепость.