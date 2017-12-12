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В Брестской крепости в ближайшие годы откроют три новых музея

12 декабря 2017 19:09
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Новости Беларуси. Атмосферу армейского клуба предвоенных лет воссоздадут в Брестской крепости. Новую экспозицию откроют в пороховом погребе уже 22 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брестской крепости в ближайшие годы откроют три новых музея -1

Кроме этого, стало известно, что в мемориальном комплексе в ближайшие три года появятся ещё три новых музея – в полубашне юго-восточной казармы, а также в восточном и пятом фортах.

В Брестской крепости в ближайшие годы откроют три новых музея -3

Деньги на них поступят из бюджета Союзного государства – больше 5 миллионов долларов. Всего же в проекте ремонта и реконструкции 16 пунктов. Преобразят кровли и руины казарм, Белого дворца, инженерного управления, мост через Мухавец, а также руины у Холмских ворот.

В Брестской крепости в ближайшие годы откроют три новых музея -5

Григорий Бысюк, директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:
Руины пришли в крайне плохое состояние, это мягко говоря. Поэтому все руины приобретут совершенно другой вид. Безусловно, здания западной и юго-западной казармы изменятся. Тот же восточный и пятый форт. Сейчас там будет объект для посещения всеми, кто пожелает прийти в Брестскую крепость.

В Брестской крепости в ближайшие годы откроют три новых музея -7

Масштабные работы по ремонту и реконструкции одной из главных туристических жемчужин Беларуси развернутся уже в начале следующего года.

В Брестской крепости в ближайшие годы откроют три новых музея -9

В Брестской крепости в ближайшие годы откроют три новых музея -11

В Брестской крепости в ближайшие годы откроют три новых музея -13

В Брестской крепости в ближайшие годы откроют три новых музея -15

В Брестской крепости в ближайшие годы откроют три новых музея -17

В Брестской крепости в ближайшие годы откроют три новых музея -19

В Брестской крепости в ближайшие годы откроют три новых музея -21

# общество # Фотофакт # Музеи Бреста # Григорий Бысюк

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