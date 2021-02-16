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В Минске прошло второе судебное заседание по делу журналисток «Белсата». Что известно?

16 февраля 2021 16:54
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Новости Беларуси. 16 февраля в Минске прошло второе судебное заседание по делу журналисток «Белсата», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Минске прошло второе судебное заседание по делу журналисток «Белсата». Что известно?-1

Девушки были задержаны правоохранителями в ноябре, когда они вели стрим из квартиры одного из домов во время массового несанкционированного мероприятия на пересечении улиц Червякова и Сморговского тракта. Им предъявлено обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Санкции по этой статье – от штрафа до трех лет лишения свободы.  

В Минске прошло второе судебное заседание по делу журналисток «Белсата». Что известно?-4

16 февраля рассматривались собранные доказательства. На протяжении почти четырех часов в зале суда проходил анализ видео того самого стрима. Прокурор задала вопросы обвиняемым по изъятым в ходе обыска телефонам, флешкам, дискам и непосредственно по содержанию подготовленного материала, приводя в пример конкретные цитаты. Однако девушки не смогли дать полные ответы, а на некоторые вопросы отказались отвечать вовсе.

Сторона защиты заявила сразу несколько ходатайств. Суд продолжится 17 февраля.

# Судебная система Беларуси # общество # Екатерина Андреева # Дарья Чульцова # Фотофакт

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