В Минске прошло второе судебное заседание по делу журналисток «Белсата». Что известно?

Новости Беларуси. 16 февраля в Минске прошло второе судебное заседание по делу журналисток «Белсата», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 16 февраля в Минске прошло второе судебное заседание по делу журналисток «Белсата», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Девушки были задержаны правоохранителями в ноябре, когда они вели стрим из квартиры одного из домов во время массового несанкционированного мероприятия на пересечении улиц Червякова и Сморговского тракта. Им предъявлено обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Санкции по этой статье – от штрафа до трех лет лишения свободы.
16 февраля рассматривались собранные доказательства. На протяжении почти четырех часов в зале суда проходил анализ видео того самого стрима. Прокурор задала вопросы обвиняемым по изъятым в ходе обыска телефонам, флешкам, дискам и непосредственно по содержанию подготовленного материала, приводя в пример конкретные цитаты. Однако девушки не смогли дать полные ответы, а на некоторые вопросы отказались отвечать вовсе.
Сторона защиты заявила сразу несколько ходатайств. Суд продолжится 17 февраля.