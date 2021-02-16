В Минске прошло второе судебное заседание по делу журналисток «Белсата». Что известно?

Девушки были задержаны правоохранителями в ноябре, когда они вели стрим из квартиры одного из домов во время массового несанкционированного мероприятия на пересечении улиц Червякова и Сморговского тракта. Им предъявлено обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Санкции по этой статье – от штрафа до трех лет лишения свободы.