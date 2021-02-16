Штрафы свыше 2000 рублей. Какие нарушения нашли на объектах торговли и питания Червенского района?

Новости Беларуси. В Минской области пристально следят за соблюдением санитарных норм на объектах торговли и питания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ежемесячно специалисты центра гигиены и эпидемиологии проводят неожиданные рейды, фиксируют нарушения.

В Червенском районе за январь 2021 года проверили 22 объекта, на 16 из них выявили нарушения. Также остановили деятельность трех точек. Конфисковали 35 килограммов пищевой продукции, в том числе с просроченным сроком годности. Специалисты прислали владельцам точек 15 рекомендаций по фактам устранения нарушений. Всего составили 9 протоколов, наложены штрафные санкции на сумму свыше двух тысяч рублей.

Наталья Свядыш, исполняющая обязанности главного врача центра гигиены и эпидемиологии Червенского района:

Нарушения в части несоблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению возникновения и распространения инфекции COVID-19 выявлены на 40 % проверенных объектов. Основными из них были отсутствие контроля со стороны руководителя объекта за использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания персоналом и физическими лицами, недостаточный запас дезинфицирующих средств, отсутствие разграничительной разметки на полу для соблюдения дистанции посетителей.