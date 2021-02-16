«Планы, естественно, у нас приличные». Что говорят делегаты ВНС после форума?

Новости Беларуси. Делегаты VI Всебелорусского народного собрания от Минской области вернулись домой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В трудовых коллективах они активно обсуждают форум.
Новости Беларуси. Делегаты VI Всебелорусского народного собрания от Минской области вернулись домой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В трудовых коллективах они активно обсуждают форум.
На народном собрании Слуцкий район представлял Валерий Михалькевич. Он успешно руководит сельхозфилиалом Слуцкого сыродельного комбината. В должности около 13 лет. Сегодня сельхозорганизация – это прибыльные животноводство и земледелие с высокотехнологическим подходом. Только численность крупного рогатого скота свыше 9 тысяч голов. В планах руководителя увеличение надоев, зерновых намолотов, а значит, и рост зарплаты.
Валерий Михалькевич, руководитель сельскохозяйственного филиала Слуцкого сыродельного комбината:
Планы, естественно, у нас приличные. Планируем на следующий год иметь 9 тысяч удойных коров, 30 тысяч тонн молока производства, среднесуточный привес 770 грамм, но при этом надо весну и лето хорошо поработать, а к осени уже все заготовить, обеспечить качественными кормами.
В 2020 году валовой удой в сельхозорганизации – 30 тысяч тонн молока. В 2021 году в планах превзойти результат.