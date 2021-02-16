«Планы, естественно, у нас приличные». Что говорят делегаты ВНС после форума?

Новости Беларуси. Делегаты VI Всебелорусского народного собрания от Минской области вернулись домой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В трудовых коллективах они активно обсуждают форум.

На народном собрании Слуцкий район представлял Валерий Михалькевич. Он успешно руководит сельхозфилиалом Слуцкого сыродельного комбината. В должности около 13 лет. Сегодня сельхозорганизация – это прибыльные животноводство и земледелие с высокотехнологическим подходом. Только численность крупного рогатого скота свыше 9 тысяч голов. В планах руководителя увеличение надоев, зерновых намолотов, а значит, и рост зарплаты.

Валерий Михалькевич, руководитель сельскохозяйственного филиала Слуцкого сыродельного комбината:

Планы, естественно, у нас приличные. Планируем на следующий год иметь 9 тысяч удойных коров, 30 тысяч тонн молока производства, среднесуточный привес 770 грамм, но при этом надо весну и лето хорошо поработать, а к осени уже все заготовить, обеспечить качественными кормами.