Депутаты весной рассмотрят законопроект по вопросам исполнительного производства

Белорусы активно интересуются новеллами законопроекта по вопросам исполнительного производства. Об этом говорит количество обращений, поступающих в профильную комиссию и лично депутатам Палаты представителей. Граждане не только задают вопросы, но и вносят свои предложения по изменению и дополнению документа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти инициативы 25 февраля рассматривали на совместном заседании Постоянной комиссии по законодательству и Министерства юстиции. Все обращения будут учтены при подготовке итогового варианта законопроекта. Он предполагает сразу несколько значимых новаций. В частности, вводится новый институт – упрощенное исполнительное производство. Это позволит взыскивать средства автоматически, если сумма не превышает 20 базовых величин. Есть и другие изменения.

Марина Ленчевская, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Очень важно, что тоже об оптимизации: вводится электронный механизм взаимодействия между органом предварительного исполнения, взыскателем, должником. Мы сегодня живем в XXI веке информационных технологий. Это вполне логично и закономерно, что данная новелла найдет отражение в законопроекте. Дополнительно также расширяется перечень исполнительных документов. Сегодня наши органы принудительного исполнения будут исполнять документы, которые будут вытекать из международных договоров.

Подготовка законопроекта по вопросам исполнительного производства вышла на финишную прямую. Уже весной документ планируют представить Палате представителей для второго чтения.