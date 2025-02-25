В Польше назревает недовольство граждан, показал опрос исследовательского центра в Радоме. Данные свидетельствуют, что больше половины жителей негативно оценивают действия правительства президента Дональда Туска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно ситуация не устраивает мужчин, но и женщины не в восторге. Причем более 30 % респондентов прямо заявили, что у них «категорически негативное мнение» о правительстве. Интересно, что 12 % респондентов и вовсе не могут четко оценить действия кабмина.

Много обещает но ничего не делает. Где поддержка народа? В больницу сходить страшно – очереди. Про образование вообще молчу. Цены на электричество стали высокие. Молодежь уезжает за границу, потому что здесь перспектив нет.

Неудивительно, ведь во внутренней политике польское правительство уже давно терпит неудачи. Туска неоднократно обвиняли в нарушении Конституции и других законов. А недавно председатель Конституционного трибунала подал официальное заявление о государственном перевороте, совершенном премьер-министром.

Сейчас Дональд Туск пытается принимать все более жесткие меры против представителей оппозиции. Похоже, премьер сделает все возможное, чтобы отправить за решетку всех своих оппонентов до президентских выборов, которые, к слову, назначены на май. Насколько это устроит польскую общественность и Брюссель – большой вопрос.