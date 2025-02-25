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Больше половины поляков недовольны правительством Туска

25 февраля 2025 17:04
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В Польше назревает недовольство граждан, показал опрос исследовательского центра в Радоме. Данные свидетельствуют, что больше половины жителей негативно оценивают действия правительства президента Дональда Туска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше половины поляков недовольны правительством Туска-2

Особенно ситуация не устраивает мужчин, но и женщины не в восторге. Причем более 30 % респондентов прямо заявили, что у них «категорически негативное мнение» о правительстве. Интересно, что 12 % респондентов и вовсе не могут четко оценить действия кабмина. 

Больше половины поляков недовольны правительством Туска-4

Много обещает но ничего не делает. Где поддержка народа? В больницу сходить страшно – очереди. Про образование вообще молчу. Цены на электричество стали высокие. Молодежь уезжает за границу, потому что здесь перспектив нет.

Больше половины поляков недовольны правительством Туска-6

Неудивительно, ведь во внутренней политике польское правительство уже давно терпит неудачи. Туска неоднократно обвиняли в нарушении Конституции и других законов. А недавно председатель Конституционного трибунала подал официальное заявление о государственном перевороте, совершенном премьер-министром.

Сейчас Дональд Туск пытается принимать все более жесткие меры против представителей оппозиции. Похоже, премьер сделает все возможное, чтобы отправить за решетку всех своих оппонентов до президентских выборов, которые, к слову, назначены на май. Насколько это устроит польскую общественность и Брюссель – большой вопрос.

# Международная политика

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