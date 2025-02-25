Орденом Матери награждены 146 жительниц всех областей и Минска – указ Президента

Глава государства подписал указ, в соответствии с которым 146 белорусок наградят орденом Матери. Почетное звание будут носить не только минчанки, героини нашлись в каждой области нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это женщины, которые всю жизнь посвятили воспитанию и обучению юных белорусов. Любви и нежности в их сердцах хватило на пятерых и более детей. При этом статус мам не мешает им преуспевать и на работе.

Награжденные – представительницы самых разных сфер деятельности: сотрудницы предприятий, организаций строительной отрасли и энергетики, банковской и социальной сфер, торговли, учреждений образования, здравоохранения, культуры и даже органов МВД.