«Стена позора» по-польски. Делегация во главе с Сергеем Хоменко посетила закрытый пункт пропуска «Переров»

«Стена позора» или «железный занавес» по-польски. Так окрестили варварское заграждение, возведенное польской стороной посреди одного из самых древних заповедников Европы. Напомним: строительство забора на белорусско-польской границе, треть которого приходится на Беловежскую пущу, официальная Варшава начала в 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это решение, граничащее с помутнением рассудка западных политиканов, положило начало планомерному уничтожению реликтового леса. Масштабы этой практически глухой стены поражают. Высота заграждения – 5,5 метра, глубина – 3 метра. Протяженность – 186 километров. И внимание. На это расстояние предусмотрено лишь 22 калитки для миграции диких животных.

Но главное даже не это, а то, что эти проходы попросту не работают, оставляя стену непреодолимой преградой. Больше того, установленная за забором колючая проволока часто калечит и убивает животных. С момента появления польского забора погибли десятки представителей местной фауны. Разрезав по живому единую экосистему уникального природного памятника, поляки нарушили и сложный водный баланс леса. Из-за этого местной растительности не достает влаги, и она может сильно пострадать. Чтобы оценить разрушительное влияние стальной конструкции на экосистему Беловежской пущи, там побывали представители международных организаций – ООН, ПРООН и ВОЗ. Делегация во главе с Национальным координатором по достижению ЦУР Сергеем Хоменко посетила закрытый пункт пропуска «Переров» в самом сердце заповедного леса. О последствиях неэкологичных политических решений – репортаж Кристины Протосовицкой.

Первый из безвизовых. Пункт пропуска «Переров» стал пилотным в стране в 2015 году, где опробовали упрощенный режим оформления. Все для того, чтобы туристы смогли увидеть великое наследие Беловежской пущи по обе стороны границы. С польской приезжали туристы даже из географически далеких стран – Австралия, Новая Зеландия, Эквадор, Канада. Шлагбаум опустился по инициативе Польши 15 марта 2020 года на фоне пандемии. Решение с тех пор так и не пересмотрели.

Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы:

Маршрут пользовался большой популярностью. Пропускная способность пункта пропуска предусматривала пропуск до 400 человек каждые сутки. В сезон примерно такое количество людей и следовало. Именно эту позицию мы сегодня хотели донести до представителей международных организаций и подчеркнуть открытость белорусской стороны. Сегодня от гостеприимства поляков, кажется, не осталось и следа. На смену пришла буферная зона на границе. Военная техника, постоянные вооруженные патрули. Туристам в таком окружении не до отдыха. Представителям сразу нескольких международных организаций ООН, ПРООН и ВОЗ продемонстрировали четырехметровое сооружение на белорусско-польской границе, которое гости успели окрестить «железным занавесом».

Расул Багиров, постоянный координатор ООН в Беларуси:

Что это за стена? Вообще почему существует? Это, конечно, тяжелое чувство, потому что любые стены сокращают человеческое пространство. Это ненормально. Чисто по-человечески такие стены не должны существовать. И я уже не говорю о животных, которые не могут мигрировать. Это человеческая стена и должна просто рухнуть. Чтобы возвести забор, сперва создали просеку. Строительством дороги спровоцировали искусственную дамбу, что нарушило водно-гидрологический режим. Постоянный транзит техники привнес в древнейший лес инвазивные виды растений. И это не считая непреодолимой 180-километровой преграды на пути миграции диких животных. С 2022 года погибло четыре лося и один зубр. В 2024 году в Беловежскую пущу прибыла совместная миссия ЮНЕСКО и международной организации охраны природы, но возымело ли это эффект?

15 из 17 целей устойчивого развития ООН подразумевает сохранение экосистем и суши. Белорусам есть чем гордится, мы смогли создать одну из крупнейших популяций зубров в мире. Многолетняя работа ученых и усилия сотен людей под угрозой? Увы, но один проект, утвержденный польскими властями меньше чем за полгода, тому очевидная вина.