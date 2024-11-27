Как собрать модный лук, когда на улице похолодало? Спросили у самых стильных минчан

Уже похолодало, поэтому время, естественно, теплых свитеров. И, конечно же, это пальто, которое уходит в щиколотки. Из того, что очень нравится, – это макси-юбки в пол, плиссе под свитер. И свитшоты очень классные.

Я фанат классики. Я люблю какие-нибудь костюмы old money. То есть что-то такое простое, но одновременно элегантное. Я много где был, и мне именно уличная мода в Минске нравится за счет того, что, во-первых, она у нас немного сдержанная, но одновременно и адекватная.