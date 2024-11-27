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Как собрать модный лук, когда на улице похолодало? Спросили у самых стильных минчан

27 ноября 2024 10:40
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Как собрать модный лук, когда на улице похолодало? Спросили у самых стильных минчан-1

Уже похолодало, поэтому время, естественно, теплых свитеров. И, конечно же, это пальто, которое уходит в щиколотки. Из того, что очень нравится, – это макси-юбки в пол, плиссе под свитер. И свитшоты очень классные.

Как собрать модный лук, когда на улице похолодало? Спросили у самых стильных минчан-3

Я фанат классики. Я люблю какие-нибудь костюмы old money. То есть что-то такое простое, но одновременно элегантное. Я много где был, и мне именно уличная мода в Минске нравится за счет того, что, во-первых, она у нас немного сдержанная, но одновременно и адекватная.

Как собрать модный лук, когда на улице похолодало? Спросили у самых стильных минчан-5

Это моя любимая шуба. Подарок родителей. Я сейчас не в родном городе, я учусь просто в Минске, поэтому она меня согревает. Сейчас цветные колготки в моде. Я вдохновляюсь показами, очень люблю дизайнера Джона Гальяно, Демна Гвасалия.

Подробнее в видео.

# Мода # Опрос

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