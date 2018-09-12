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В Минске прошло празднование в честь перенесения мощей благоверного князя Александра Невского

12 сентября 2018 11:39
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Новости Беларуси. 12 сентября православная церковь отмечает перенесение мощей святого благоверного князя Александра Невского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особенно торжественно празднование проходит в одноименном минском храме, которому в 2018 году исполняется 120 лет со дня освящения.

В Минске прошло празднование в честь перенесения мощей благоверного князя Александра Невского-1

Он расположен в центре белорусской столицы на Военном кладбище. Главным событием стало богослужение с участием Митрополита Минского и Заславского Павла.

В Минске прошло празднование в честь перенесения мощей благоверного князя Александра Невского-4

Митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси:
Сегодня мы празднуем память святого благоверного князя Александра Невского и его сына Даниила Московского. Как я сегодня говорил в храме, мы их чествуем не только за то, что они были хорошими государственными деятелями, воинами. Они были подвижниками благочестия.

Хочется сегодня всем пожелать искренней веры в Бога, верности церкви, верности Отечеству и, конечно, любви к людям и Богу.

А 14 сентября в большом зале Белорусской государственной филармонии состоится концерт в честь юбилея Александро-Невского храма. В программе – кантата Сергея Прокофьева «Александр Невский» и увертюра Петра Чайковского «1812 год».

В Минске прошло празднование в честь перенесения мощей благоверного князя Александра Невского-7

# Православные в Беларуси # общество # Митрополит Павел # Фотофакт

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