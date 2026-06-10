Проект «Мобильная библиотека» в Березинском районе расширил географию

Проект «Мобильная библиотека» в Березинском районе, который реализуется уже третий год, расширил географию: теперь библиомобиль курсирует по 10 населенным пунктам, где нет стационарных библиотек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Транспорт с литературой приезжает раз в месяц – по средам и четвергам, в зависимости от маршрута. Взрослые читатели могут выбрать детективы, романы и журналы, а для детей организуют праздник с играми, выставкой и сладкими призами.

Я стаўлюся вельмі станоўча да гэтага праекта, таму што кніга павінна ісці да людзей, бо зараз усе запоўнілі сацыяльныя сеткі. Гэты вось крэатыў вельмі станоўчы і вельмі патрэбны для нас, асабліва для аддаленых мясцін нашай Бярэзіншчыны.

Юлия Корсак, библиограф отдела обслуживания и информации Березинской центральной районной библиотеки:

Постоянные читатели у нас есть, они знают наше расписание и всегда приходят очень довольные, что мы приезжаем поменять книги и журналы. Мы составляем книги и журналы по разным категориям населения. То есть, если это взрослый читатель, то есть это женские романы, детективы, исторические романы, также и журналы.

Благодаря инициативе более 250 постоянных читателей из отдаленных населенных пунктов получили доступ к разножанровой литературе.