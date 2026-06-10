Прокуратура Минска направила в суд уголовное дело участников группы «локеров»

Пять фигурантов, среди них двое несовершеннолетних. Прокуратура Минска направила в суд уголовное дело в отношении группы так называемых «локеров». Им в разном сочетании инкриминируют блокирование компьютерной информации и вымогательство с целью получения крупной имущественной выгоды. Совершеннолетним фигурантам дополнительно предъявлено обвинение во вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следствие установило: один из участников создал закрытый Telegram-канал, где размещал инструкции по блокировке смартфонов Apple с последующим вымогательством денег за их разблокировку.