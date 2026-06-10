Прокуратура Минска направила в суд уголовное дело участников группы «локеров»

Пять фигурантов, среди них двое несовершеннолетних. Прокуратура Минска направила в суд уголовное дело в отношении группы так называемых «локеров». Им в разном сочетании инкриминируют блокирование компьютерной информации и вымогательство с целью получения крупной имущественной выгоды. Совершеннолетним фигурантам дополнительно предъявлено обвинение во вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Следствие установило: один из участников создал закрытый Telegram-канал, где размещал инструкции по блокировке смартфонов Apple с последующим вымогательством денег за их разблокировку.
Олег Касабуцкий, прокурор отдела прокуратуры Минска:
Для реализации преступного умысла «локеры» под фейковыми аккаунтами вели общение с предполагаемыми потерпевшими в различных Telegram-каналах, где под различными благовидными предлогами вынуждали потерпевших переходить на предоставленные «локерами» аккаунты, после чего осуществляли блокировку мобильных устройств. В последующем, после отправки уведомления на экран заблокированного устройства, осуществлялись требования перевода денежных средств на подконтрольные «локером» банковские счета в целях разблокировки устройства. Обвиняемые осуществляли преступную деятельность около 6 месяцев. От их действий пострадали не менее 50 потерпевших.
Попытка причиненного ущерба превышает 23 тысячи рублей, фактически причиненный – около двух тысяч. Несовершеннолетние участники, по данным следствия, осознавали противоправность своих действий.