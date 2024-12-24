Новогодний бал во Дворце Независимости – о скрытых посылах рассказал политолог Андрей Лазуткин

Андрей Лазуткин, политолог:

Тут два важных скрытых посыла. Первый посыл. Прозвучало, что наша власть народная. То есть дворец, который построен, он не для какой-то аристократии, которая пришла на бал. Кто мы тут все? Рабочие, крестьяне, их потомки. Вот эти потомки рабочих и крестьян, которые получили свое государство, вот мы сегодня так красиво вальсируем во дворце президентском, который не для Президента сделан, а для вас всех. Поэтому вас позвали, и это наше общее, совместное мероприятие. Потому что, Григорий, есть другие страны, где занимаются реконструкцией какой-то монархии. Я не про Россию говорю. Есть на Западе черная аристократия, которая сидит в этих замках. Люди, которые дефективные какие-то, кровосмешение, все прочее. Ну да, там осталась какая-то прослойка вот этих хозяев жизни, вот эта Старая Европа. Это все не про нас. Мы берем какую-то их форму, вот эти вот балы и все прочее, но мы не берем суть – закрытость, элитарность. Нет. Хорошо учись, правильно себя веди, делай карьеру, и ты будешь тоже на этом балу, как и другие студенты. Вот это правильный подход. Второе, что прозвучало, по поводу суверенитета рассуждения. С оружием в руках. О чем речь? Ну, как падают целые страны, типа Сирии. Если вы не цените ваше государство, то банда пройдет как нож через масло и дойдет до столицы. Поэтому надо это государство ценить.

Лазуткин о визите Лукашенко на Ближний Восток: «Для нас это возможность обходить западные санкции». Читайте здесь.