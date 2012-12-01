В Минске прошел митинг в честь 116 лет со дня рождения полководца Георгия Жукова

Новости Минска. Маршал победы. Сегодня в Минске вспоминали боевые заслуги выдающегося полководца Георгия Жукова. К 116 годовщине со дня его рождения в столице прошёл митинг и торжественная церемония возложения цветов.

С именем знаменитого военачальника связано множество побед в Великой Отечественной войне. Георгий Жуков — четырежды герой Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа», обладатель множества медалей.

Память великого полководца пришли почтить военнослужащие, ветераны, школьники. Последних, к слову, в день рождения Георгия Жукова почётно приняли в ряды республиканского союза молодёжи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Сенько, председатель фонда имени полководца Жукова:

Операция «Багратион» была проведена под его личным руководством. Он лично приезжал в город Барановичи и участвовал в его освобождении. Командование говорило: «Мы через 3 дня освободим». А он сказал: «Нет, сегодня освободим этот город!» И его приказ был выполнен. Вот так командовал Жуков. Где Жуков — там победа.

Максим Казанцев, военный и военно-воздушный атташе при посольстве Российской Федерации, капитан 1 ранга:

Сейчас такой рубеж, когда приходят молодые люди, которые не жили в Советском Союзе, не знают, что это такое, когда было много республик, когда мы все вместе победили в одной войне Великой Отечественной. Очень важно сохранять, поддерживать эту память. Дать понять молодым людям, откуда они вышли, откуда они родом, как побеждали их деды, прадеды. Это крайне важно, и я очень рад тому, что в Беларуси этому уделяется большое значение.