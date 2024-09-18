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Международная выставка ЖКХ «Наш дом» открывается в Минске

18 сентября 2024 06:23
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Главное событие для отрасли ЖКХ. Выставка «Наш дом» открывается 18 сентября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международная выставка ЖКХ «Наш дом» открывается в Минске-2

По 20 сентября на площадке Национального выставочного центра «Белэкспо» свои разработки, товары и услуги представят более 100 предприятий из Беларуси и России. Ключевые разделы форума – эксплуатация жилищного фонда, инновации в строительстве, энергетика, благоустройство, обращение с твердыми коммунальными отходами. Общая площадь экспозиции внутри павильона и на улице превышает 4 тысячи квадратных метров.

# Выставка

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