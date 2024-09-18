Международная выставка ЖКХ «Наш дом» открывается в Минске

Главное событие для отрасли ЖКХ. Выставка «Наш дом» открывается 18 сентября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По 20 сентября на площадке Национального выставочного центра «Белэкспо» свои разработки, товары и услуги представят более 100 предприятий из Беларуси и России. Ключевые разделы форума – эксплуатация жилищного фонда, инновации в строительстве, энергетика, благоустройство, обращение с твердыми коммунальными отходами. Общая площадь экспозиции внутри павильона и на улице превышает 4 тысячи квадратных метров.