Наталья Кочанова выступит на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге

IV Евразийский женский форум начинает 18 сентября работу в Санкт-Петербурге. Участие в крупнейшей международной диалоговой площадке примет белорусская делегация. Ее возглавляет председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На форуме представители более чем 100 государств. Это парламентарии, эксперты, предприниматели, деятели науки, лидеры общественных объединений. Их общая цель – поиск совместных ответов на актуальные вызовы современности. Главной площадкой станет Таврический дворец. Здесь обсудят вклад женщин в формирование собственной международной повестки, развитие технологий, обеспечение социального благополучия и стабильности общества, решение проблем экологии и продовольственной безопасности, сохранение традиций и культурного многообразия.

Выступление спикера Совета Республики на форуме будет посвящено миссии женщин в формировании новой повестки мира и доверия. Работа большой дискуссионной площадки продолжится три дня.