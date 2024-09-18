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Наталья Кочанова выступит на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге

18 сентября 2024 06:42
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IV Евразийский женский форум начинает 18 сентября работу в Санкт-Петербурге. Участие в крупнейшей международной диалоговой площадке примет белорусская делегация. Ее возглавляет председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова выступит на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге-2

На форуме представители более чем 100 государств. Это парламентарии, эксперты, предприниматели, деятели науки, лидеры общественных объединений. Их общая цель – поиск совместных ответов на актуальные вызовы современности. Главной площадкой станет Таврический дворец. Здесь обсудят вклад женщин в формирование собственной международной повестки, развитие технологий, обеспечение социального благополучия и стабильности общества, решение проблем экологии и продовольственной безопасности, сохранение традиций и культурного многообразия. 

Выступление спикера Совета Республики на форуме будет посвящено миссии женщин в формировании новой повестки мира и доверия. Работа большой дискуссионной площадки продолжится три дня.

# Беларусь-Россия

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