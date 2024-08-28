В Минске пройдёт III Международный фестиваль циркового искусства. Чем удивят зрителя?

С 19 по 22 сентября в Белгосцирке в Минске будет проходить уже III Международный фестиваль циркового искусства. В нем примут участие артисты из 19 стран мира. Те, кто хоть когда-нибудь посещал этот праздник, знают, что на нем показывают лучшие из лучших номеров мирового циркового искусства. Какие же номера ждут зрителей в 2024 году? Об этом поговорили с гостями.

Владимир Шабан, директор Белорусского государственного цирка:

Мы действительно проводим III Минский Международный фестиваль циркового искусства, первые два были в 2017-м, 2019-м, потом пандемия помешала. Но вот настал тот момент, когда мы пригласили и согласились приехать артисты из 19 стран. География от Латинской Америки до Австралии. Мы в интернете открыли окошко по приему заявок, наша комиссия по отбору номеров и артистов плодотворно поработала. У некоторых стран по два номера будет.

Наш канатоходец Олег Лобанов творит чудеса. Когда зритель смотрит, зал просто замирает, потому что его работа филигранная.