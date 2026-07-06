Этап Кубка мира по конкуру впервые за 15 лет прошел в Ратомке

В Ратомке завершился этап Кубка мира по конкуру в Евразийской лиге под эгидой Международной федерации конного спорта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Старт такого масштаба в нашей стране прошел впервые за 15 лет. Лошади и всадники демонстрировали грациозность и точность выполнения элементов. Они преодолевали препятствия на полосе, избегая ошибок, остановок и сбитых элементов. И, конечно, соблюдая тайминг.

Дедлайн прохождения маршрута – 79 секунд. Белорусские спортсмены хорошо себя проявили. Анастасия Кирилюк на коне по кличке Фаберже завоевали серебро на главном круге Гран-при с препятствиями.