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Этап Кубка мира по конкуру впервые за 15 лет прошел в Ратомке

06 июля 2026 20:09
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В Ратомке завершился этап Кубка мира по конкуру в Евразийской лиге под эгидой Международной федерации конного спорта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Этап Кубка мира по конкуру впервые за 15 лет прошел в Ратомке-2

Старт такого масштаба в нашей стране прошел впервые за 15 лет. Лошади и всадники демонстрировали грациозность и точность выполнения элементов. Они преодолевали препятствия на полосе, избегая ошибок, остановок и сбитых элементов. И, конечно, соблюдая тайминг. 

Дедлайн прохождения маршрута – 79 секунд. Белорусские спортсмены хорошо себя проявили. Анастасия Кирилюк на коне по кличке Фаберже завоевали серебро на главном круге Гран-при с препятствиями.

Подробнее в видео.

# Конный спорт

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