В Минске проходят дни культуры Пермского края
Новости Беларуси. Событие для белорусов, по меньшей мере, уникальное.
По достоинству можно оценить искусство этого региона России на протяжении всех выходных,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выступление губернского оркестра на сцене Белгосфилармонии,
легендарный пермский балет и эксклюзивные фотоснимки на выставке в национальной библиотеке.
Ирина Ивенских, заместитель председателя правительства Пермского края Российской Федерации:
На будущий год мы договорились, что в Пермском крае пройдут дни в Беларуси. Это, конечно, прежде всего гуманитарная миссия,
мы скоро подпишем соглашение с рядом вузов, потому что понимаем в чем можем быть друг другу полезны.
Ну и, конечно, культурная программа.
Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:
Гэта была тая кропка ці той рэгіён, які падчас Вялікай Айчыннай вайны, які як раз і прымаў піцерскі балет і пріымаў шмат абарончых прадпрыемстваў.
Гэта край, дзе і культура, і навука, і вытворчасць на самым высокім узроўні.
Як жа там абысціся без Беларусі? Вось што нас і аб’ядноўвае.
Сегодня же губернский оркестр продолжит удивлять публику у минской ратуши. В Верхнем городе проходит праздник многонациональной России.