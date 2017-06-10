В Минске проходят дни культуры Пермского края

По достоинству можно оценить искусство этого региона России на протяжении всех выходных,

легендарный пермский балет и эксклюзивные фотоснимки на выставке в национальной библиотеке.

Ирина Ивенских, заместитель председателя правительства Пермского края Российской Федерации:

На будущий год мы договорились, что в Пермском крае пройдут дни в Беларуси. Это, конечно, прежде всего гуманитарная миссия,