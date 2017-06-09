В Беларуси нашли 5-летнего Якова Зиборова, которого год искал Интерпол

Новости Беларуси. Пятилетний житель Москвы Яков Зиборов, которого более года по всему миру тщетно искал Интерпол, найден белорусскими сыщиками. Нашим правоохранителям на это потребовалась неделя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Маленький мальчик стал фигурантом скандальной истории. Весной 2016 года Яша исчез вместе со своей матерью. По информации российской полиции женщина состояла в тоталитарной религиозной группе. Не исключалась версия, что мальчика нет в живых.

Анастасия Зиборова:

Это видео будет опубликовано когда мой сын будет направляться на полицейское освидетельствование или уже будет проходить его. Это мама маленького Яши – 26-летняя Анастасия Зиборова, она же Александра, она же Маша Мо. Дальше она рассказывает о ценностях ведической культуры, индуизма, эзотерики и секса. И о том что, сын с ней. А в подтверждение – ряд роликов в интернете.

Яков Зиборов:

Сегодня 19 марта 2017 года. Меня зовут Зиборов Яков Романович. По словам родителей девушки, их дочь два года назад попала в некое сообщество «Каула-Дхарма», в котором культивируются беспорядочные любовные утехи и есть связи с порноиндустрией. В марте 2016 года Александра отключила телефон и забрала сына. Якова объявили в федеральный розыск, подключился Интерпол. Однако поиски успеха не приносили. На днях лидер секты был задержан в Болгарии. Участники нелегальной организации начали разбегаться кто куда.

Елена Пуцик, начальник отдела розыскной работы управления уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома:

По информации Московской полиции исчезновение ребенка могло носить криминальный характер. По одной из версий, мальчик мог находиться на территории Беларуси. Поэтому они обратились с поручением о правовой помощи в Министерство внутренних дел Республики Беларусь. На поиски мальчика у белорусских сыщиков ушла неделя. На его след вышли в Могилевском районе. Юрий Прокопенко, СТВ:

Легковой автомобиль с российскими номерами остановили на трассе в нескольких километрах от Могилева. За рулем находился мужчина, гражданин Российской Федерации. А на заднем сиденье был испуганный Яша – в маечке, штанишках и босиком. Сейчас ребенок находится в детском приюте. Здесь его помыли, одели. С ним поработали психологи. Алла Козырева, заведующий детским социальным приютом Могилевского района:

Спит он на этой кроватке. Он себя чувствует у нас комфортно, кушает нормально. Адаптируется. Снимать ребенка журналистам не разрешают, беседовать тоже. Но пару раз маленький Яша в кадр все же попал.