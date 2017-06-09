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В Беларуси нашли 5-летнего Якова Зиборова, которого год искал Интерпол

09 июня 2017 18:44
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Новости Беларуси. Пятилетний житель Москвы Яков Зиборов, которого более года по всему миру тщетно искал Интерпол, найден белорусскими сыщиками. Нашим правоохранителям на это потребовалась неделя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маленький мальчик стал фигурантом скандальной истории. Весной 2016 года Яша исчез вместе со своей матерью.

По информации российской полиции женщина состояла в тоталитарной религиозной группе. Не исключалась версия, что мальчика нет в живых.

В Беларуси нашли 5-летнего Якова Зиборова, которого год искал Интерпол -1

Анастасия Зиборова:
Это видео будет опубликовано когда мой сын будет направляться на полицейское освидетельствование или уже будет проходить его.

Это мама маленького Яши – 26-летняя Анастасия Зиборова, она же Александра, она же Маша Мо.

Дальше она рассказывает о ценностях ведической культуры, индуизма, эзотерики и секса. И о том что, сын с ней. А в подтверждение – ряд роликов в интернете.

В Беларуси нашли 5-летнего Якова Зиборова, которого год искал Интерпол -4

Яков Зиборов:
Сегодня 19 марта 2017 года. Меня зовут Зиборов Яков Романович.

По словам родителей девушки, их дочь два года назад попала в некое сообщество «Каула-Дхарма», в котором культивируются беспорядочные любовные утехи и есть связи с порноиндустрией. В марте 2016 года Александра отключила телефон и забрала сына. Якова объявили в федеральный розыск, подключился Интерпол. Однако поиски успеха не приносили.

На днях лидер секты был задержан в Болгарии. Участники нелегальной организации начали разбегаться кто куда.

В Беларуси нашли 5-летнего Якова Зиборова, которого год искал Интерпол -7

Елена Пуцик, начальник отдела розыскной работы управления уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома:
По информации Московской полиции исчезновение ребенка могло носить криминальный характер. По одной из версий, мальчик мог находиться на территории Беларуси. Поэтому они обратились с поручением о правовой помощи в Министерство внутренних дел Республики Беларусь.

На поиски мальчика у белорусских сыщиков ушла неделя. На его след вышли в Могилевском районе.

Юрий Прокопенко, СТВ:
Легковой автомобиль с российскими номерами остановили на трассе в нескольких километрах от Могилева. За рулем находился мужчина, гражданин Российской Федерации. А на заднем сиденье был испуганный Яша – в маечке, штанишках и босиком.

Сейчас ребенок находится в детском приюте. Здесь его помыли, одели. С ним поработали психологи.

Алла Козырева, заведующий детским социальным приютом Могилевского района:
Спит он на этой кроватке. Он себя чувствует у нас комфортно, кушает нормально. Адаптируется.

Снимать ребенка журналистам не разрешают, беседовать тоже. Но пару раз маленький Яша в кадр все же попал.

В Беларуси нашли 5-летнего Якова Зиборова, которого год искал Интерпол -10

Наталья Гуркова, директор социально-педагогического центра Могилевского района:
Состояние мальчика хорошее, удовлетворительное, стабильное. Сейчас решается вопрос о передаче его на территорию Российской Федерации согласно законодательству Республики Беларусь (так как он является гражданином России).

В этой истории еще много непонятного. Что делал мальчик, находясь в секте? Где сейчас его мама? Кто был за рулем остановленной машины?

Белорусские и российские правоохранители в интересах следствия молчат. Но самое главное – ребенок теперь в безопасности.

# общество # Пропавшие люди # Фотофакт # Юрий Прокопенко # Анастасия Зиборова # Яков Зиборов # Елена Пуцик # Алла Козырева # Наталья Гуркова

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