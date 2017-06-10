В Новополоцке жители отмечают 59-й день рождения города

Новости Беларуси. Новополоцк отмечает 59 день рождения. На торжества приехали более десяти делегаций из городов-побратимов. Здесь гости из России, Украины, Латвии, Польши и Сербии, а также друзья из разных уголков Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них не только официальные лица, но и творческие коллективы, артисты, профессиональные спортсмены. Стартовал День города с праздничного шествия и митинга. Сейчас Новополоцк весь отдан творчеству.

Здесь проходит вернисаж преподавателей и учащихся детских школ искусств, мастер-классы по рисованию.

Юрий и Софья Шестакевич, жители Новополоцка:

Город молодой, красивый. Детей у нас много. Если обратите внимание,

для детей много чего делается.

Для них все аттракционы. У нас очень красивый молодой город, в котором мы родились, родились наши дети. Хотим здесь жить, чтобы город наш процветал, чтобы все были здоровы, счастливы.

В городском парке культуры и отдыха тоже многолюдно, что неудивительно: аттракционы, батуты, игровые павильоны, праздничная торговля, площадка средневековой культуры – здесь есть всё, чтобы семьей или дружной компанией отметить День города.