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В Новополоцке жители отмечают 59-й день рождения города

10 июня 2017 10:32
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Новости Беларуси. Новополоцк  отмечает 59 день рождения. На торжества приехали  более десяти делегаций из городов-побратимов. Здесь гости из России, Украины, Латвии, Польши и Сербии, а также друзья из разных уголков Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Новополоцке жители отмечают 59-й день рождения города-1

Среди них не только официальные лица, но и творческие коллективы, артисты, профессиональные спортсмены. Стартовал День города с праздничного шествия и митинга. Сейчас Новополоцк весь отдан творчеству.

Здесь проходит вернисаж преподавателей и учащихся детских школ искусств, мастер-классы по рисованию.

А самых маленьких обилием развлечений радует детский городок. 

В Новополоцке жители отмечают 59-й день рождения города-4

Юрий и Софья Шестакевич, жители Новополоцка:
Город молодой, красивый. Детей у нас много. Если обратите внимание,

для детей много чего делается.

Для них все аттракционы. У нас очень красивый молодой город, в котором мы родились, родились наши дети. Хотим здесь жить, чтобы город наш процветал, чтобы все были здоровы, счастливы.  

В городском парке культуры и отдыха тоже многолюдно, что неудивительно: аттракционы, батуты, игровые павильоны, праздничная торговля, площадка средневековой культуры – здесь есть всё, чтобы семьей или дружной компанией отметить День города.

# общество # Социальная инфраструктура # Юрий Шестакевич # Софья Шестакевич

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