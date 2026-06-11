Заболеваемость кишечными инфекциями в Беларуси снизилась на 30%

За пять месяцев 2026 года эпидемиологическая ситуация в Беларуси остается благополучной: заболеваемость кишечными инфекциями снизилась на 30 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной причиной позитивной динамики стало менее интенсивное протекание ротавирусного сезона зимой – зафиксировано примерно на 2,5 тысячи случаев меньше, чем годом ранее. Тем не менее с наступлением жаркой погоды риски распространения кишечных инфекций возрастают: в теплое время года возбудители активнее размножаются в продуктах питания.

Снежана Ковриго, руководитель Минского городского центра здоровья:

Обращаем внимание на то, какие продукты мы берем в рацион. Здесь мы говорим про классификацию, скоропортящиеся, особо скоропортящиеся и прочее. Говорим про топ-продуктов, которые нецелесообразно вводить в рацион ребенка в летний период. То есть я говорю о том, что здесь ограничиваем потребление все-таки мясных продуктов, молочных. Больше вводим в рацион овощей и фруктов, но не забываем о том, что правильно нужно их мыть.