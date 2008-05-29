В Минске проходит международный форум иностранных выпускников белорусских и советских вузов

Торжественная церемония открытия состоялась во Дворце Республики. Сюда приглашены более 300 бывших студентов, а ныне дипломатов, чиновников, предпринимателей из 110 стран мира.Идея такой встречи принадлежит Международной ассоциации выпускников вузов. Основная задача – проработка и заключение договоров между белорусскими организациями и иностранными структурами по конкретным проектам. Они должны будут способствовать развитию экспорта отечественных товаров и услуг, привлечению иностранных инвестиций в экономику Беларуси.



В нынешнем году в нашей стране обучаются студенты из более чем 70 стран мира. С 1961 года белорусские вузы окончили свыше 53,5 тысяч иностранцев – граждан из 110 стран мира.Такие мероприятия – это не только возможность встретиться с однокурсниками, но и шанс наладить или закрепить партнерские отношения.



Для выходца из Непала Махато Упендра учеба в белорусском политехе стала хорошей стартовой площадкой для карьеры. Сейчас он не только успешный бизнесмен и почетный консул, но и председатель Международной ассоциации выпускников вузов.



Слова "иностранный" на Первом международном форуме выпускников белорусских вузов все старательно избегали. И действительно, для них синеокая давно стала второй родиной.



Вчерашние выпускники говорили и о инвестициях в белорусскую экономику, и о сотрудничестве в области инновационных технологий. Говорят, что теперь их очередь отблагодарить страну, которая сделала из них специалистов мирового уровня с дипломом белорусского образца.