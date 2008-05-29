Получить права стало легче, сдать экзамены по вождению – проще

Вступили в силу изменения в соответствующее положение о порядке приема экзаменов на получение водительских прав.

Правда, прописка не важна теперь только при первой попытке. Если курсант не сдаст экзамен с первого раза – придется по-прежнему ехать домой. А вот для тех, кто учится по месту жительства, процедура пересдачи упростилась.

Изменились подходы и к сдаче практической части. Теперь при вождении в городских условиях позволено набрать до 20 штрафных баллов – вдвое больше, чем раньше. Жаждущих получить водительское удостоверение на полигоне ожидает сюрприз. Если последний год обязательным элементом была эстакада, то теперь каждая группа будет сдавать один из четырех элементов на выбор экзаменатора.