Мощи святого благоверного князя Александра Невского прибыли в Минск

В национальном аэропорту реликвию встречали иерархи белорусской православной церкви. Эта реликвия в Беларуси впервые. Мощи выставлены для поклонения в храме преподобной Ефросинии Полоцкой прихода иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость".



Каждому из нас есть в чем подражать князю Александру Невскому и о чем просить его. Для этого мы приходим к его святым мощам, сказал митрополит Филарет, напутствуя прихожан. Увидеть и поклониться им пришли тысячи верующих.



В Минске святыня пробудет чуть больше суток, потом отправится в Бобруйск, а затем - в Гомель и Оршу.