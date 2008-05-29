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Мощи святого благоверного князя Александра Невского прибыли в Минск

29 мая 2008 17:43
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В национальном аэропорту реликвию встречали иерархи белорусской православной церкви. Эта реликвия в Беларуси впервые. Мощи выставлены для поклонения в храме преподобной Ефросинии Полоцкой прихода иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость".

Каждому из нас есть в чем подражать князю Александру Невскому и о чем просить его. Для этого мы приходим к его святым мощам, сказал митрополит Филарет, напутствуя прихожан. Увидеть и поклониться им пришли тысячи верующих.

В Минске святыня пробудет чуть больше суток, потом отправится в Бобруйск, а затем - в Гомель и Оршу.
# общество

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