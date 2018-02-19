В Минске проходит конкурс фотографий на экологическую тему

Новости Беларуси. Работы принимаются до 1 октября на электронный адрес Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Количество фото от одного автора не ограничено, нет и возрастных рамок. Главное, чтобы снимки показывали красоту столицы и были оригинальными.