В Минске проходит конкурс фотографий на экологическую тему

Новости Беларуси. Работы принимаются до 1 октября на электронный адрес Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Работы принимаются до 1 октября на электронный адрес Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Количество фото от одного автора не ограничено, нет и возрастных рамок. Главное, чтобы снимки показывали красоту столицы и были оригинальными.
Алеся Ермоленко, заведующий группой информационного обеспечения Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Есть некоторые номинации, в соответствии с которыми люди могут отправлять нам свои работы: «Минск и мы», «Водоемы Минска», «Наш зеленый город», «Минск без отходов».