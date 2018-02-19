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В Минске проходит конкурс фотографий на экологическую тему

19 февраля 2018 21:18
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Новости Беларуси. Работы принимаются до 1 октября на электронный адрес Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

В Минске проходит конкурс фотографий на экологическую тему-1

  

Количество фото от одного автора не ограничено, нет и возрастных рамок. Главное, чтобы снимки показывали красоту столицы и были оригинальными.  

В Минске проходит конкурс фотографий на экологическую тему-4

  

Алеся Ермоленко, заведующий группой информационного обеспечения Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:  
Есть некоторые номинации, в соответствии с которыми люди могут отправлять нам свои работы: «Минск и мы», «Водоемы Минска», «Наш зеленый город», «Минск без отходов».  

# общество # Конкурс # Фотофакт # Экология # Алеся Ермоленко

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