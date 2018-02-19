Морозы до минус 20 ожидаются на этой неделе в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларусь приходят морозы. К концу рабочей недели ожидается до -20°С.

По сведениям Белгидромета, 20 февраля выпадет немного снега. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ночью температура снизится до -4…-10°С, при прояснениях может быть -11…-13°С. Днём температура повысится до -5…+1°С.

21 февраля почти на всей территории страны пройдёт непродолжительный снег. Местами на дорогах сохранится гололедица. Ночью прогнозируется похолодание от -7°С до -13°С, в отдельных регионах Беларуси при прояснениях ожидается -16…-19°С. Днём потеплеет до -3…-8°С. По юго-западу прогнозируется более тёплая погода: -4…-6°С ночью и 0…-2°С днём.

22 февраля в Беларуси местами ожидается слабый снегопад. На некоторых участках дорог сохранится гололедица. Ночью столбик термометра опустится до -8…-14°С, по северо-востоку республики до -15…18°С, в некоторых регионах страны при прояснениях ожидается до 19-20 градусов мороза. Днём столбик термометра поднимется до -4…-9°С. По юго-западу будет теплее, ночью там ожидается -4…-7°С, днём – от -1°С до -3°С.

23 февраля пройдёт кратковременный снег. На дорогах прогнозируется гололедица. Ночью ожидается -11…-17°С, при прояснениях может быть -18…-20°С. В светлое время суток потеплеет до 6-12 градусов мороза. По юго-западу страны ночью ожидается -5…-10°С, днём – от -4°С до -5°С.