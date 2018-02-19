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Есть палаты для очень тяжелых пациентов, с мониторингом и отдельной вентиляцией. Как реконструировали Брестскую областную больницу

19 февраля 2018 12:49
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Новости Беларуси. После операции или пересадки – в комфортную палату, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новоселье отпраздновали в отделении хирургии и трансплантации Брестской областной больницы.  

Есть палаты для очень тяжелых пациентов, с мониторингом и отдельной вентиляцией. Как реконструировали Брестскую областную больницу-1

Для пациентов, врачей и медперсонала реконструировали корпус здания. Одновременно в нем могут располагаться 15 пациентов. Палаты оборудованы по последнему слову техники, есть и кабинет для лечебной физкультуры, и беспроводной интернет.  

Напомним, Брест стал первым областным центром, где провели сложную операцию по пересадке почки. Сегодня такие операции делают регулярно – больше 40 каждый год.  

Есть палаты для очень тяжелых пациентов, с мониторингом и отдельной вентиляцией. Как реконструировали Брестскую областную больницу-4

Андрей Шестюк, заведующий отделением хирургии и трансплантации Брестской областной больницы:  
Существуют палаты, которые предназначены для очень тяжелых пациентов, с мониторингом и отдельной вентиляцией.  

В принципе, условия, в которых мы находились, тоже соответствовали санитарным нормам, но всё движется вперед, и мы стараемся идти за всеми требованиями, которые существуют в мире.  

Есть палаты для очень тяжелых пациентов, с мониторингом и отдельной вентиляцией. Как реконструировали Брестскую областную больницу-7

Кстати, первого пациента здесь ждут уже со дня на день. Операцию по пересадке почки сделают гражданину Украины. После трансплантации он поселится в вип-палате обновленного отделения.  

# общество # Фотофакт # Ремонт и капремонт в Беларуси # Андрей Шестюк

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