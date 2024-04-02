Привыкается к такому формату отношений. Что толкает на измены?

Сегодня пары все чаще выбирают для себя такой необременительный формат отношений, как гостевой брак. Это очень удобно – совместный быт вести не нужно, бухгалтерию тоже, да и подписанием различных важных бумаг заниматься не придется. А если вдруг что-то не так, можно просто быстро разбежаться и помахать друг другу на прощание рукой. О том, действительно ли все так красиво и с какими трудностями придется столкнуться в гостевом браке, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, как раз в гостевом браке гораздо проще скрыть измену, нежели в традиционном браке.

Екатерина Легкая, считает, что гостевой брак помогает сохранить гармоничные отношения:

Гораздо проще в традиционном, больше людей изменяют, чем в гостевом. Потому что у людей эмоциональная связь другая. У них каждый раз как будто новый партнер. Они приходят, и как будто что-то новое. Алеся Лакина:

Не новое, все равно, мне кажется, привыкается с годами к такому формату отношений. Екатерина Легкая:

Нет, не привыкается.