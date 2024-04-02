Привыкается к такому формату отношений. Что толкает на измены?
Сегодня пары все чаще выбирают для себя такой необременительный формат отношений, как гостевой брак. Это очень удобно – совместный быт вести не нужно, бухгалтерию тоже, да и подписанием различных важных бумаг заниматься не придется. А если вдруг что-то не так, можно просто быстро разбежаться и помахать друг другу на прощание рукой. О том, действительно ли все так красиво и с какими трудностями придется столкнуться в гостевом браке, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, как раз в гостевом браке гораздо проще скрыть измену, нежели в традиционном браке.
Екатерина Легкая, считает, что гостевой брак помогает сохранить гармоничные отношения:
Гораздо проще в традиционном, больше людей изменяют, чем в гостевом. Потому что у людей эмоциональная связь другая. У них каждый раз как будто новый партнер. Они приходят, и как будто что-то новое.
Алеся Лакина:
Не новое, все равно, мне кажется, привыкается с годами к такому формату отношений.
Екатерина Легкая:
Нет, не привыкается.
Денис Северов, магистр психологии:
Действительно, люди часто изменяют, когда не получают чего-то в отношениях. Они пытаются искать и часто, к сожалению, находят это с кем-то еще. Одна из причин, почему люди изменяют, в том, что мы все наполнены феноменом привыкания, угасания рефлексов. Поэтому человек, который здесь постоянно, как будто бы с нами под боком, теряет для нас и нашего ума интерес, конечно же, только если мы по-настоящему его не любим и не ценим.
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