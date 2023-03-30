В Минске проходит фестиваль «Свята льну. Роднае – моднае». Можно попробовать необычные продукты и увидеть показ одежды

Новости Беларуси. Фуд-корты, интерактивные зоны, выставочные площадки и дегустации. На стадионе «Динамо» впервые проходит масштабный фестиваль «Свята льну. Роднае – моднае», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Программа насыщенная. Гости могут попробовать продукты с добавлением льна. Например, хлеб, йогурт и масло. Также проходят показы коллекций одежды отечественных и российских дизайнеров, семинар по подготовке специалистов для развития индустрии моды в Беларуси. Кроме того, посетителей ждет экспресс-курс по истории белорусского шелка и использования его в кулинарии.

Даниил Рудозуб, модель:

Одежда изо льна очень практичная, удобная. Кажется, что она волшебная. На самом деле, она очень приятная.

Дарио Скавини:

Для меня это что-то новое. Я знаю, что Беларусь знаменита своими швейными производствами и крупными марками, производителями, которые здесь работают. Поэтому мне очень интересно посмотреть уровень развития.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Глава государства особое внимание уделяет именно белорусскому льну. Есть много программ по выращиванию, уборке и переработке льна. Город Минск уделяет большое внимание в части реализации данного продукта в наших магазинах от постельного белья до костюмно-плательных изделий.