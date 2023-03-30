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В Минске проходит фестиваль «Свята льну. Роднае – моднае». Можно попробовать необычные продукты и увидеть показ одежды

30 марта 2023 13:35
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Новости Беларуси. Фуд-корты, интерактивные зоны, выставочные площадки и дегустации. На стадионе «Динамо» впервые проходит масштабный фестиваль «Свята льну. Роднае – моднае», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске проходит фестиваль «Свята льну. Роднае – моднае». Можно попробовать необычные продукты и увидеть показ одежды-1

Программа насыщенная. Гости могут попробовать продукты с добавлением льна. Например, хлеб, йогурт и масло. Также проходят показы коллекций одежды отечественных и российских дизайнеров, семинар по подготовке специалистов для развития индустрии моды в Беларуси. Кроме того, посетителей ждет экспресс-курс по истории белорусского шелка и использования его в кулинарии.

В Минске проходит фестиваль «Свята льну. Роднае – моднае». Можно попробовать необычные продукты и увидеть показ одежды-4

Даниил Рудозуб, модель:
Одежда изо льна очень практичная, удобная. Кажется, что она волшебная. На самом деле, она очень приятная.

В Минске проходит фестиваль «Свята льну. Роднае – моднае». Можно попробовать необычные продукты и увидеть показ одежды-7

Дарио Скавини:
Для меня это что-то новое. Я знаю, что Беларусь знаменита своими швейными производствами и крупными марками, производителями, которые здесь работают. Поэтому мне очень интересно посмотреть уровень развития.

В Минске проходит фестиваль «Свята льну. Роднае – моднае». Можно попробовать необычные продукты и увидеть показ одежды-10

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Глава государства особое внимание уделяет именно белорусскому льну. Есть много программ по выращиванию, уборке и переработке льна. Город Минск уделяет большое внимание в части реализации данного продукта в наших магазинах от постельного белья до костюмно-плательных изделий.

В Минске проходит фестиваль «Свята льну. Роднае – моднае». Можно попробовать необычные продукты и увидеть показ одежды-13

Посетить фестиваль льна можно по 1 апреля. Вход для всех желающих свободный.

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# Предприятия Беларуси # общество # Надежда Лазаревич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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