«Уже давно ожидали». Владимир Кухарев о новой детской поликлинике во Фрунзенском районе

Новости Беларуси. Новая 14-я городская детская клиническая поликлиника распахнула свои двери для маленьких пациентов Фрунзенского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пиневич: «У нас очень хорошие показатели младенческой смертности, детской смертности». Подробнее.

Объект для столицы значимый и долгожданный. Напомним, год назад Александр Лукашенко во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию подчеркнул, что бесплатную медицину в нашей стране продолжат развивать. Новое семиэтажное здание рассчитано на 480 посещений в смену. Поликлиника оснащена по последнему слову техники. Есть педиатрические и стоматологическое отделения, медицинской реабилитации, клинико-диагностическая лаборатория.

Наталья Скудная:

Мы очень рады открытию новой поликлиники. Здесь очень чисто, красиво, уютно. Отдельное здание – это всегда прекрасно. Вот, пришли с ребенком на прием.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Во Фрунзенском районе у нас очень много детей. И эту детскую поликлинику уже давно ожидали. И она, конечно, сейчас очень к месту. Создано современное здание, закуплено самое современное оборудование, которое поможет выявлять и диагностировать различные болезни.