Фестиваль-конкурс современного искусства «Первая ступень» проходит в Минске

Праздник творчества и вдохновения – в Минске накануне Международного дня театра проходит двухдневный фестиваль-конкурс современного искусства «Первая ступень», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зрителей и театральные коллективы принял центр дополнительного образования «Контакт». Специальные гости – юные актеры из Санкт-Петербурга. Фестиваль стал открытой площадкой, которая позволяет показать свой талант и ближе познакомиться с миром искусства.

Анжелика Грекович, художественный руководитель театра-студии MusicLand.Kids: На фестивале «Первая ступень» наш коллектив выступает впервые, но мы уверены, что это не последний раз. Мы показали сразу три спектакля в совершенно разных жанрах, и каждый нашел отклик у зрителей.

Ирина Бородай, заместитель директора центра дополнительного образования «Контакт»:

Фестиваль пользуется большой популярностью. Юные актеры его очень любят, потому что у них есть возможность проявить себя, показать свои таланты, познакомиться с единомышленниками, любителями театрального искусства и творчества.

Участники и выступают, и обмениваются опытом. Конкурс судит компетентное жюри, которое определит победителей в нескольких номинациях. Фестиваль «Первая ступень» – яркое событие, оно дарит новое вдохновение абсолютно всем причастным.