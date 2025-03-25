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Фестиваль-конкурс современного искусства «Первая ступень» проходит в Минске

25 марта 2025 06:55
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Праздник творчества и вдохновения – в Минске накануне Международного дня театра проходит двухдневный фестиваль-конкурс современного искусства «Первая ступень», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль-конкурс современного искусства «Первая ступень» проходит в Минске-2

Зрителей и театральные коллективы принял центр дополнительного образования «Контакт». Специальные гости – юные актеры из Санкт-Петербурга. Фестиваль стал открытой площадкой, которая позволяет показать свой талант и ближе познакомиться с миром искусства. 

Фестиваль-конкурс современного искусства «Первая ступень» проходит в Минске-4

Анжелика Грекович, художественный руководитель театра-студии MusicLand.Kids:
На фестивале «Первая ступень» наш коллектив выступает впервые, но мы уверены, что это не последний раз. Мы показали сразу три спектакля в совершенно разных жанрах, и каждый нашел отклик у зрителей.  

Фестиваль-конкурс современного искусства «Первая ступень» проходит в Минске-6

Ирина Бородай, заместитель директора центра дополнительного образования «Контакт»:
Фестиваль пользуется большой популярностью. Юные актеры его очень любят, потому что у них есть возможность проявить себя, показать свои таланты, познакомиться с единомышленниками, любителями театрального искусства и творчества. 

Участники и выступают, и обмениваются опытом. Конкурс судит компетентное жюри, которое определит победителей в нескольких номинациях. Фестиваль «Первая ступень» – яркое событие, оно дарит новое вдохновение абсолютно всем причастным.

# Творчество # Театр # Фестиваль

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