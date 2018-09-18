В Минске продали квартиру за 1 миллион 300 тысяч долларов

Новости Беларуси. В Минске продали самую дорогую квартиру. Это вторая по величине сделка за последние 5 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 4 комнаты покупатель - россиянин - заплатил 1 миллион 300 тысяч долларов.

«Forbes» изучил географию интересов на недвижимость. Так цены на жилье в центре Лондона к 2022 году вырастут на 20%. Самая дорогая элитная недвижимость в Европе продается в Монако. В среднем 40 тысяч евро за квадратный метр. Есть апартаменты и по 100 тысяч евро за квадрат. В Лимасоле, самом популярном городе острова Кипр, цены могут достигать 20 тысяч евро за квадратный метр.

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