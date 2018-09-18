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Российские правоохранители будут задействованы на II Европейских играх и ЧМ по хоккею

18 сентября 2018 17:13
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Новости Беларуси. Об обеспечении безопасности на международных спортивных соревнованиях говорили в Новополоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российские правоохранители будут задействованы на II Европейских играх и ЧМ по хоккею-1

В городе на Двине прошло заседание Объединенной коллегии МВД Союзного государства. Наши силовые ведомства тесно взаимодействуют с коллегами из органов внутренних дел России.

Российские правоохранители будут задействованы на II Европейских играх и ЧМ по хоккею-4


Так, при проведении крупных спортивных мероприятий белорусы неоднократно обращались к опыту соседей. В рамках работы Союзной коллегии  стороны коснулись вопроса противодействия хулиганским выходкам вокруг спортивных мероприятий.

Российские правоохранители будут задействованы на II Европейских играх и ЧМ по хоккею-6

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
Российские коллеги из Министерства внутренних дел делегируют нам своих сотрудников на время проведения II Европейских игр и чемпионата мира по хоккею. Равно как и другие страны, которые такой опыт уже имеют. Это будет помогать болельщикам иностранных государств более безопасно и более свободно себя чувствовать в нашей стране.

Российские правоохранители будут задействованы на II Европейских играх и ЧМ по хоккею-9

Не менее важным стал вопрос взаимодействия в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Сотрудничество здесь должно быть углублено. Сегодня между территориальными подразделениями ГАИ и ГИБДД приграничных территорий постоянно проводятся мероприятия по розыску угнанного транспорта, а также задержанию лиц, причастных к его хищению. Стороны регулярно обмениваются запросами и делятся информацией.

Российские правоохранители будут задействованы на II Европейских играх и ЧМ по хоккею-12

Владимир Колокольцев, министр внутренних дел России:
Что в Республике Беларусь в последние годы, что в Российской Федерации на 1/3 сократилось количество граждан, погибших в результате ДТП. В том числе благодаря гармонизации нашего законодательства и повышение эффективности качества нашего сотрудничества.

Российские правоохранители будут задействованы на II Европейских играх и ЧМ по хоккею-15

Очередное заседание коллегии состоится уже в 2019 году. На повестку вынесут вопрос взаимодействия силовых органов по пресечению распространения наркотических средств и психотропных веществ на территории Союзного государства.  

# Европейские игры # общество # Игорь Шуневич # Владимир Колокольцев # Фотофакт

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