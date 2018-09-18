Российские правоохранители будут задействованы на II Европейских играх и ЧМ по хоккею

Новости Беларуси. Об обеспечении безопасности на международных спортивных соревнованиях говорили в Новополоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В городе на Двине прошло заседание Объединенной коллегии МВД Союзного государства. Наши силовые ведомства тесно взаимодействуют с коллегами из органов внутренних дел России.



Так, при проведении крупных спортивных мероприятий белорусы неоднократно обращались к опыту соседей. В рамках работы Союзной коллегии стороны коснулись вопроса противодействия хулиганским выходкам вокруг спортивных мероприятий.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:

Российские коллеги из Министерства внутренних дел делегируют нам своих сотрудников на время проведения II Европейских игр и чемпионата мира по хоккею. Равно как и другие страны, которые такой опыт уже имеют. Это будет помогать болельщикам иностранных государств более безопасно и более свободно себя чувствовать в нашей стране.

Не менее важным стал вопрос взаимодействия в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Сотрудничество здесь должно быть углублено. Сегодня между территориальными подразделениями ГАИ и ГИБДД приграничных территорий постоянно проводятся мероприятия по розыску угнанного транспорта, а также задержанию лиц, причастных к его хищению. Стороны регулярно обмениваются запросами и делятся информацией.

Владимир Колокольцев, министр внутренних дел России:

Что в Республике Беларусь в последние годы, что в Российской Федерации на 1/3 сократилось количество граждан, погибших в результате ДТП. В том числе благодаря гармонизации нашего законодательства и повышение эффективности качества нашего сотрудничества.