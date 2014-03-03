В Минске приступили к строительству третьей линии метро. Закончат в 2017

Новости Беларуси. В Минске приступили к строительству третьей линии метро. На улицах Жуковского и Воронянского сейчас проводят инженерные коммуникации. На этом участке планируют возвести две станции — «Слуцкий Гостинец» и «Ковальская Слобода».

Третья ветка метро пройдет под рекой Свислочь, соединит южные и северные части города с центром и позволит разгрузить пересадочный узел «Купаловская» — «Октябрьская», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Павел Царун, начальник КУП «Дирекция по строительству Минского метрополитена»:

Третья линия метрополитена включает в себя 14 станций. Первый участок строительства - это 7 станций с депо. Общая протяженность порядка 8 км. Директивный срок завершения строительства первой очереди - 2017 год. К строительству оставшихся 3 станций первого участка мы приступим в 2015 году.