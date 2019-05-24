В Минске приступили к строительству тоннеля от станции «Вокзальная» до «Ковальской слободы»

Чтобы увидеть свет в конце тоннеля, технике предстоит пройти 1270 метров под землей. Помогут «Алесе» новые образцы режущего инструмента. Стоимость такого тюннинга – почти 150 тысяч евро. А проходку нового тоннеля начали с символической традиции.

Александр Ободов, директор тоннельного отряда № 1 «Минскметрострой»:

С учетом того, что режущий инструмент будет новой конструкции, планируем, что ресурс его будет не 250 метров, как у нас было с предудущими элементами, а порядка 400-500 метров в худшем случае. Возможно и более. То количество остановок, которое мы имели ранее, на предыдущем режущем инструменте, сократится в разы, скорость проходки увеличится. Планируем пройти его в начале октября. Выйти на станцию «Ковальская слобода».

Сейчас «Алеся» прошла уже три тоннеля от станции «Вокзальная», проложив под землей путь в общей сложности около 4,5 километров.