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В Минске приступили к строительству тоннеля от станции «Вокзальная» до «Ковальской слободы»

24 мая 2019 17:31
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Новости Беларуси. «Алеся» снова в деле. Пробивать тоннели специалистам помогает современный механизированный щит, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

В Минске приступили к строительству тоннеля от станции «Вокзальная» до «Ковальской слободы»-1

Чтобы увидеть свет в конце тоннеля, технике предстоит пройти 1270 метров под землей. Помогут «Алесе» новые образцы режущего инструмента. Стоимость такого тюннинга – почти 150 тысяч евро. А проходку нового тоннеля начали с символической традиции.

В Минске приступили к строительству тоннеля от станции «Вокзальная» до «Ковальской слободы»-4


Александр Ободов, директор тоннельного отряда № 1 «Минскметрострой»:
С учетом того, что режущий инструмент будет новой конструкции, планируем, что ресурс его будет не 250 метров, как у нас было с предудущими элементами, а порядка 400-500 метров в худшем случае. Возможно и более. То количество остановок, которое мы имели ранее, на предыдущем режущем инструменте, сократится в разы, скорость проходки увеличится. Планируем пройти его в начале октября. Выйти на станцию «Ковальская слобода».

Сейчас «Алеся» прошла уже три тоннеля от станции «Вокзальная», проложив под землей путь в общей сложности около 4,5 километров.

# Минское метро # общество # Александр Ободов # Фотофакт

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