Минские пляжи прошли проверку на готовность к купальному сезону

Новости Беларуси. Зоны отдыха столицы 24 мая прошли проверку на готовность к купальному сезону, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Комиссия тщательно исследовала береговые линии основных водохранилищ. Внимание не только чистоте и порядку, но и сервису. Пляжи должны быть оборудованы всем необходимым. Чистые контейнеры, кабинки для переодевания, обустроенная детская зона и беседки для отдыха.

Павел Богданчик, директор Минского лесопаркового хозяйства:

На все пляжи получены техпаспорта, все пляжи отработаны, все расположены на четырех водохранилищах. Минскводоконал в этом году тоже очистил пляжную зону.