Прямой эфир

Минские пляжи прошли проверку на готовность к купальному сезону

24 мая 2019 17:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Зоны отдыха столицы 24 мая прошли проверку на готовность к купальному сезону, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Минские пляжи прошли проверку на готовность к купальному сезону-1

Комиссия тщательно исследовала береговые линии основных водохранилищ. Внимание не только чистоте и порядку, но и сервису. Пляжи должны быть оборудованы всем необходимым. Чистые контейнеры, кабинки для переодевания, обустроенная детская зона и беседки для отдыха.

Минские пляжи прошли проверку на готовность к купальному сезону-4

Минские пляжи прошли проверку на готовность к купальному сезону-6

Павел Богданчик, директор Минского лесопаркового хозяйства:
На все пляжи получены техпаспорта, все пляжи отработаны, все расположены на четырех водохранилищах. Минскводоконал в этом году тоже очистил пляжную зону.

Минские пляжи прошли проверку на готовность к купальному сезону-9

Выходные обещают быть жаркими. И несмотря на то, что купальный сезон еще официально не открыт, столичные пляжи готовы принять отдыхающих.

Минские пляжи прошли проверку на готовность к купальному сезону-12

# Социальная инфраструктура # общество # Павел Богданчик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко во время поездки по МКАД: «Убрать все лишние заборы, пусть люди высаживают зелёное насаждение»
24 мая 2019 17:30

Александр Лукашенко во время поездки по МКАД: «Убрать все лишние заборы, пусть люди высаживают зелёное насаждение»

Александр Лукашенко рассказал, какой видит идеальную кольцевую
24 мая 2019 17:12

Александр Лукашенко рассказал, какой видит идеальную кольцевую

Где в Минске находится самый музыкальный дом?
24 мая 2019 16:57

Где в Минске находится самый музыкальный дом?