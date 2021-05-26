В Минске придумали новый способ снимать показания счётчиков. Как это работает?

Новости Беларуси. В минских новостройках показания квартирных счетчиков воды снимают дистанционно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В минских новостройках показания квартирных счетчиков воды снимают дистанционно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Всего в столице удобной автоматической системой уже оборудовано более 10 тысяч квартир. Внедрять ее начали в 2020 году. Пока отзывы у минчан самые положительные. Система не занимает много места и внешне практически не отличается от привычных счетчиков. Поэтому в новых домах также планируют устанавливать такие дистанционные системы.
Игорь Каверин, инженер отдела ЦРП «Водосбыт» УП «Минскводоканал»:
Система дистанционного съема заключается в том, что информация подается с прибора, оборудованного радиомодулем, на собирающее устройство. Далее информация передается в водоснабжающую организацию. Для конечного потребителя это удобно тем, что потребитель избавляется от обязанности подавать фактические показания для начисления оплаты.