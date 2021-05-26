В Минске придумали новый способ снимать показания счётчиков. Как это работает?

Всего в столице удобной автоматической системой уже оборудовано более 10 тысяч квартир. Внедрять ее начали в 2020 году. Пока отзывы у минчан самые положительные. Система не занимает много места и внешне практически не отличается от привычных счетчиков. Поэтому в новых домах также планируют устанавливать такие дистанционные системы.