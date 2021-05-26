Прямой эфир

Александр Лукашенко: «Для Беларуси сейчас особенно важно единство граждан. Мы не можем допустить раскола в обществе»

26 мая 2021 19:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Недоброжелатели Беларуси перешли от организации бунтов к этапу удушения. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 26 мая на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Для Беларуси сейчас особенно важно единство граждан. Мы не можем допустить раскола в обществе»-1

Юлия Бешанова, корреспондент:
Беспроигрышный вариант – всем вместе собраться и начать работать на свой результат. Каждый на своем месте с полной отдачей и осознанием, что общая ситуация в стране – только наших рук дело.

Александр Лукашенко: «Для Беларуси сейчас особенно важно единство граждан. Мы не можем допустить раскола в обществе»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Для Беларуси сейчас особенно важно единство граждан. Мы не можем допустить раскола в обществе по любому признаку национальному, религиозному, другому. Но должна быть гибкость. Мы видим, как порой молниеносно может измениться обстановка. Нам надо уметь реагировать на любые изменения, но так, чтобы не сбиться с основного курса. Должен быть объективный анализ обстановки и прогноз ее развития на несколько шагов вперед. Хотя бы на несколько. И действовать будем в тех условиях, которые складываются, без паники и нытья.

Вся эта острота, которая сегодня вокруг нас, – через две недели забудете. Соорудят новую, создадут новую обстановку и ситуацию и начнут поститься на ней. Вылавливая оттуда свои интересы, а если даже не интересы, то рейтинговые очки, как у них говорится.

Александр Лукашенко: «Для Беларуси сейчас особенно важно единство граждан. Мы не можем допустить раскола в обществе»-7

Читайте также:

Александр Лукашенко: «Если вам безопасная Беларусь – бельмо, то теперь это ваша проблема»

Президент Беларуси об инциденте с самолётом: ребята, вы нам льстите. Если это операция, то она прошла без сучка и задоринки

Александр Лукашенко: «Мы для них полигон, экспериментальная площадка перед броском на Восток»

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Юлия Бешанова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко – Лилии Ананич: если лично приедете в аудиторию и пронзительно это донесёте, назавтра 100% аудитории купят флаги
26 мая 2021 18:56

Александр Лукашенко – Лилии Ананич: если лично приедете в аудиторию и пронзительно это донесёте, назавтра 100% аудитории купят флаги

Светлана Любецкая: сегодня как никогда важно в Конституции закрепить то, что полезно всем
26 мая 2021 18:49

Светлана Любецкая: сегодня как никогда важно в Конституции закрепить то, что полезно всем

Евгений Пустовой: «Откройте интернет, и вы увидите, как плюсуют и лайкают нашего Президента»
26 мая 2021 18:34

Евгений Пустовой: «Откройте интернет, и вы увидите, как плюсуют и лайкают нашего Президента»