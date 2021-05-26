Александр Лукашенко: «Для Беларуси сейчас особенно важно единство граждан. Мы не можем допустить раскола в обществе»

Новости Беларуси. Недоброжелатели Беларуси перешли от организации бунтов к этапу удушения. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 26 мая на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Бешанова, корреспондент: Беспроигрышный вариант – всем вместе собраться и начать работать на свой результат. Каждый на своем месте с полной отдачей и осознанием, что общая ситуация в стране – только наших рук дело.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для Беларуси сейчас особенно важно единство граждан. Мы не можем допустить раскола в обществе по любому признаку – национальному, религиозному, другому. Но должна быть гибкость. Мы видим, как порой молниеносно может измениться обстановка. Нам надо уметь реагировать на любые изменения, но так, чтобы не сбиться с основного курса. Должен быть объективный анализ обстановки и прогноз ее развития на несколько шагов вперед. Хотя бы на несколько. И действовать будем в тех условиях, которые складываются, без паники и нытья.

Вся эта острота, которая сегодня вокруг нас, – через две недели забудете. Соорудят новую, создадут новую обстановку и ситуацию и начнут поститься на ней. Вылавливая оттуда свои интересы, а если даже не интересы, то рейтинговые очки, как у них говорится.