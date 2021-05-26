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65 километров на одном ходу. Вот какие троллейбусы появились в Минске

26 мая 2021 19:34
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Новости Беларуси. Качество перевозок продолжают улучшать. На один из столичных маршрутов вышел троллейбус новой модели, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

65 километров на одном ходу. Вот какие троллейбусы появились в Минске-1

Машина поступила в «Троллейбусный парк №2». Ее основное отличие от старой – вместимость. Батареи размещены на крыше, поэтому в задней части салона, в отличие от электробусов, удалось разместить еще пять сидений. Плюс ко всему, троллейбус с автономным ходом – на одном заряде может проехать около 65 километров. Также у новинки трехстворчатая передняя дверь. Она обеспечивает водителю отдельный вход в кабину.

65 километров на одном ходу. Вот какие троллейбусы появились в Минске-4

Денис Чимбур, заместитель директора «Троллейбусного парка №2»:
Основное преимущество данного транспортного средства – то, что он может какой-либо затор на дороге, какое-либо происшествие объехать. Он не привязан к контактной сети. На сегодня «Минсктрансу» поставлено 16 единиц данной техники. Планируется всего поставка 50 единиц.

# Транспорт Минска # общество # Денис Чимбур # Фотофакт

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