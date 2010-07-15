В Минске при получении взятки задержали преподавателей одного из крупнейших ВУЗов Беларуси

Сотрудники учебного заведения предлагали студентам за деньги сдать зачеты и даже госэкзамены. Причем появляться на занятиях при этом было вовсе не обязательно.

Их знания оценивали не в один, а сразу в несколько нулей. В одном из крупнейших и самых популярных ВУЗов страны обучению показали во всех смыслах зеленый свет. Чтобы не сдавать зачет или экзамен, студентам предлагали проплатить заветный автомат.

Деньги и зачетки у студентов забирал посредник, который и передавал все это преподавателям. На кадрах оперативной съемки видно, как один из наставников расписывается и сразу получает деньги.

Юрий Ткачук, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБОП и коррупцией МВД Республики Беларусь:

Было установлено, что взятки от студентов получали более двух лет. Была создана схема получения этих денег. Преподаватели создавали определенные условия во время учебного процесса, при которых студентам приходилось идти на преступление.

При задержании у преподавателей, кроме денег, нашли еще и список студентов. Рядом с фамилиями указаны суммы. Зачет или госэкзамен обходился учащимся примерно в 115 долларов.

Кстати, при задержании один из преподавателей уверял, что деньги от студентов он получил вполне законно — якобы за помощь при подготовке курсовых работ. Правда, при таком раскладе помогать он должен был едва ли не круглые сутки.

Если вину преподавателей докажут, то они могут отправиться за решетку лет на семь.