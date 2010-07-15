Температура воды в белорусских водоемах достигла температуры Черного моря

Жара в Беларуси набирает обороты. Самыми знойными, по расчётам синоптиков, окажутся выходные и, возможно, начало следующей недели.

В эти дни столбики термометров раскалятся, поднявшись до отметок 33-36. Ослабление зноя возможно лишь в последних числах июля. При этом на следующей неделе высокий градус будет сочетаться с повышенной влажностью. Местами по территории страны ожидаются кратковременные грозовые дожди.

А температура воды в белорусских водоемах достигла тех же значений, что и на Черном море. Синоптики прогнозируют дальнейшее её повышение. Так, на Минском море и Вилейском водохранилище вода нагрелась уже до 26. В этом году средняя температура воздуха оказалась на 2-4 градуса выше климатической нормы. Столь теплая середина лета бывает в Беларуси примерно раз в 20-30 лет.