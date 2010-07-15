Сколько будет стоить собрать ребенка к школу в 2010 году?

Снарядиться к новому учебному сезону можно уже сегодня. Школьные ярмарки и базары открылись по всей Беларуси.

Первоклассники и опытные школьники уже в предвкушении нового учебного года. И хоть учиться зачастую не очень хочется, большинство детей испытывает огромную радость от покупки новой одежды и школьных принадлежностей. А вот у родителей задача не из легких — собрать своего ребенка в школу за приемлемую цену и... сделать это не хуже родителей его одноклассников.

Хоть пик учебного шоппинга обычно приходится на середину августа, многие родители торопиться начинают уже сейчас. Чтобы потом не стоять в очередях.

Между школьными ярмарками в этом году — жесткая конкуренция. Поэтому каждый торговый пункт заинтересовывает покупателей, как может.

Для девочки-младшеклассницы сарафан или комплект «блузка плюс юбка» обойдется в сумму около 80 тысяч рублей. Костюм для мальчика-младшеклассника будет стоить, начиная от 60 тысяч. Ранцы и канцелярские принадлежности и для девочек, и для мальчиков можно приобрести по равной цене. В итоге полная экипировка девочки-младшеклассницы обойдется родителям от 300 до 700 тысяч, в то время как собрать в школу мальчика будет стоить от 270 до 600 тысяч белорусских рублей.

Этим летом не без скидок. Во многих магазинах и ярмарках готовы бесплатно подогнать школьную одежду по размеру и снизить цену для многодетных семей на 20 %.

Еще одним приятным сюрпризом на некоторых школьных базарах станут подарки при покупке одежды на сумму свыше 200 тысяч рублей.