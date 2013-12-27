В Минске презентовали мемуары одного из самых известных градоначальников Василия Шарапова

Новости Беларуси. Страницы живой истории. Мемуары одного из самых известных градоначальников Минска Василия Шарапова презентовали 27 декабря в Ратуше. Председателем исполкома городского Совета депутатов Василий Иванович был избран 1955 году и проработал на этом посту 13 лет. Всего же он отдал столице больше четверти века.

Книгу воспоминаний этого человека с интересом будут читать все поколения минчан, ведь написана она участником событий, создателем послевоенного города.

Первые экземпляры издания Василия Шарапова уже передали Музею истории города Минска, детским и публичным библиотекам. Автору мемуаров еще о многом хочется рассказать, поэтому в планах – новая, расширенная версия издания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Шарапов, сын Василия Шарапова:

Сколько книгу не пиши, кого-то обязательно не вспомнишь. И поэтому даже в процессе написания книги появились такие факты, которые уже даже не вошли по технологическому процессу. Конечно, это появится. А сама книга, конечно, очень интересная.

Галина Ладисова, директор ГУ «Музей истории города Минска»:

Книга Василия Ивановича Шарапова – это неоценимый источник восстановления, наверное, тех имен в истории города, людей, которые отдали очень много своего труда, своей жизни, чтобы сегодняшний Минск стал таким прекрасным.