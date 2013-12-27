Подарки на Новый год. Рейтинг самых нужных и бесполезных презентов

Новости Беларуси. Успеть до полуночи. Праздничный марафон набирает обороты. Магазины продлевают режим работы, а покупатели придирчиво выбирают презенты. Тренд декабря – лошади во всех проявлениях и дорогая бытовая техника. На подарках белорусы не экономят.

Все лучшее – детям! Под этим девизом белорусы живут в последние дни декабря, опустошая полки магазинов. Даже самые дорогие игрушки разлетаются, как горячие пирожки. В 2013 году ставка на умные развлечения.

Ирина Лягуш, продавец:

Стараются купить что-то интересное, развивающее. Денег сейчас не жалеют на игрушки.

Во врослый подарочный рейтинг на третье место стремительной и грациозной тройкой ворвался символ 2014 года – лошадь в самых разных проявлениях. Игрушки, статуэтки, чашки и подушки с изображением ретивых скакунов. Это тот случай, когда дареному коню в зубы смотрят. При покупке.

А вот парфюм сдает свои позиции. В 2013 году в фаворе подарки со смыслом. Белорусы не верят в приметы. И часы в качестве презента – все более популярное решение подарочного вопроса.

Анастасия Павлова, продавец:

Считаю, что часы – самый хороший подарок. И на кухню подойдет, и в гостиную.

Лидером подаркомарафона неожиданно стала посуда. Похоже, белорусам будет, что бить на счастье в 2014 году.

Покупательницы:

Моя мама любит, чтобы ей дарили что-нибудь из посуды, ей это нравится.

Просто символичная лошадка. Год лошади.

Нравится очень белорусское производство.

Традиционно в рейтинге самых востребованных презентов: кондитерские изделия и алкогольные напитки. Ведь, как известно, ни того, ни другого много не бывает.

Но в то же время из года в год дарители наступают на одни и те же грабли. В отделе парфюмерии и косметики по традиции в декабре многолюдно. Два лидера антирейтинга новогодних подарков не меняются уже много лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это что-то из разряда шампуней-гелей и носки.

Минчане:

Какие-нибудь шампуни или мыло. Хочется чего-то другого, волшебного, а тебе дарят повседневные вещи.

Самый неудачный? Носки, наверное.

Носки.

Гель для душа или шампунь слишком банально.

Что подарить ребёнку на Новый год?

По мнению психологов, лучший подарок для детей – развивающие игры. В идеале игрушка не должна петь и танцевать, ведь чем пассивнее игрушка, тем активнее ребёнок.

Как правильно выбрать подарок для ребёнка (советы от «Комсомольской правды в Украине»):

1. Игрушки для развития творчества. Пластилин, краски, клей, цветная бумага и готовые наборы для творчества, благодаря которым можно изготовить самые разнообразные поделки – от картин из цветного песка и бус до шкатулки для тысячи мелочей.

2. Книги. Их уместно дарить в любой ситуации и к любому празднику. Стихи, сказки, рассказы, романы, приключения, энциклопедии, книги-паззлы и книги-игрушки. Выбирайте на любой вкус и кошелек!

3. Настольные игры. Прекрасный для всей семьи вид развлечения, способ общения и неиссякаемый источник положительных эмоций.

4. Игрушки для подражания взрослой деятельности. Это кухня и кухонные принадлежности, бытовая техника (стиральная машинка, утюг, микроволновка), инструменты (молоток, гвозди, отвертка и т.д.), игрушечная мебель, музыкальные инструменты, наборы для доктора и т.д.

5. Подарки-эмоции. Это могут быть билеты в цирк или на детский спектакль, поход в дельфинарий или игровой клуб, поездка.

6. «Мелочи жизни». Мыльные пузыри, копеечный фонарик, светящийся попрыгунчик – все эти вещи стоят совсем недорого, но доставят большую радость вашему ребенку.

Итак, что же подарить? Ответ на новогоднюю шараду – уже первого января под каждой наряженной елкой.