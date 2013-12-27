Бывший дворец Радзивиллов в Брестской области выставлен на торги. Стартовая цена – 500 млн рублей

Новости Беларуси. Вернуть былое величие. В Брестской области на торги выставили бывший дворец Радзивиллов. Зданию, по которому еще несколько десятилетий назад можно было изучать историю архитектуры и не только, сегодня нужна помощь. Инвестиции могут вернуть историческому памятнику если не первозданный вид, то хотя бы найти огромным дворцовым площадям достойное применение.

Выбитые окна, отсутствие дверей и общее запустение. Сегодня уже трудно поверить, что еще в начале XIX века в этом заброшенном ныне здании был, по сути, важный культурно-просветительский центр. В усадьбе Радзивиллов хранилась богатейшая библиотека, на стенах – часть знаменитой художественной коллекции знатного рода, здесь же был архив и нумизматическая коллекция. Оранжерея и широкая парадная лестница придавала дворцу вид еще более величественный.

По этим залам не раз прогуливались именитые гости. Среди них – видные поэты, писатели, политические деятели и художники того времени. В ходе одного из ремонтов стены дворца были оформлены особым зеркальным покрытием, что у посетителей и гостей создавало иллюзию бесконечного пространства.

Кроме рассказов о сказочном внутреннем убранстве «панского дворца» среди местного населения бытует и легенда.

Александр Веленко:

По преданию, существуют подземные ходы, которые ведут к соседним замкам. Они действительно были, я и сам их видел. А потом часть засыпало.

Классицизм, ампир, неоготика – по многочисленным перепланировкам и перестройкам дворца можно изучать историю архитектуры. Последняя масштабная реконструкция следы былого величия практически стерла, зато позволила приспособить здание под школу-интернат. В конце 90-х ее перевели в более подходящее помещение, дворец оказался заброшен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентина Медушевская, краевед:

Яго сама па сабе гісторыя цікавая, связанная з іменамі Мацея Радзівіла. Калісьці ён задумаў пастроіць тут палац. Гэты палац быў пабудаваны. Тануў у роскашы, у багацтве. Наведвалі палац знакамітыя людзі.

Единственная возможность спасти архитектурный ансамбль от разрушения – найти огромным площадям достойное применение. Чтобы привлечь инвесторов, бывший дворцово-парковый комплекс Радзивиллов выставили на торги. Начальная цена «палат» размером более полутора тысяч квадратов – полмиллиарда рублей.

Алла Кистанова, председатель Вольновского сельского исполнительного комитета:

Если это здание купит неравнодушный человек, вложит в него деньги, оно может еще послужить как памятник архитектуры, потому что оно действительно имеет историческую ценность.

Деревня Полонечка всего в 46 км от Несвежа и в 21 – от Мира. Это позволяет включить ее в самый популярный белорусский экскурсионный маршрут. Получилось бы своеобразное путешествие во времени и пространстве. Местные жители надеются: после торгов дворец перестанет пугать путешественников заколоченными окнами и обретет свое былое величие.