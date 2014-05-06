В Минске презентовали цикл фильмов-воспоминаний от ветеранов Великой Отечественной войны

Новости Беларуси. 15 кинолент о военном лихолетье. В кинотеатре «Центральный» 6 мая презентовали цикл фильмов-воспоминаний от ветеранов Великой Отечественной войны. Режиссерами, сценаристами и операторами проекта выступили активисты Союза молодежи.

В течение нескольких месяцев почти три десятка человек работали над лентами. Увидеть «Мой фильм о войне» можно будет в соцсетях в Интернете.

Кроме того, диски с видеороликами передадут в экспозицию музея Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юрий Чечукевич, первый секретарь Минской городской организации ОО «БРСМ»:

Одна из таких новых форм общения ветеранов и молодежи. У нас сегодня есть инициатива. Мы вышли к Музею Великой Отечественной войны с просьбой создать там интерактивную экспозицию, в рамках которой любой желающий сможет ознакомиться с нашими роликами.