Сразу два новых хоккейных проекта стартовали на телеканале СТВ в преддверии чемпионата мира-2014

Новости Беларуси. Страсти по хоккею набирают обороты. К предстоящему чемпионату мира на телеканале СТВ 6 мая стартовали сразу два новых проекта. Премьера «Шайбу-шайбу» расскажет телезрителям об истории и настоящем отечественного и зарубежного хоккея.

Энергией предстоящей «большой игры» зарядит развлекательное шоу «Что с нами делает хоккей?».

«Первый период» (так называется первая серия проекта «Шайбу-шайбу») вышла в эфир перед выпуском программы Новости «24 часа», серия вторая – «Большие надежды» – 6 мая в 20.15, а сразу после нее – хоккейное шоу.

Шесть фильмов о хоккее. Оценить масштабность нового телевизионного проекта «Шайбу-шайбу» можно едва ли. За время съемок журналистам СТВ пришлось изучить «талмуды» специализированной литературы, отснять километры пленки и даже вжиться в образы своих героев.

Яна Шипко, специальный корреспондент СТВ:

Довелось даже хоккейную форму примерить. У меня после съемок весь рабочий стол в хоккейных сувенирах. Шайба, которая с тренировки национальной сборной.

Чтобы узнать о хоккее все и даже больше, съемочная группа телеканала СТВ отправилась в Канаду.

Именно здесь находится крупнейшем в мире Музей хоккейной славы, а еще страна – рекордсмен по количеству ледовых арен на душу населения.

Беларусь пока уступает, но уже занимает в своеобразном топ-списке почетное 16 место.

Алексей Адашкин, директор дирекции специальных проектов СТВ:

У них там закусочных меньше, чем ледовых арен. И в маленьких деревушках ледовые арены, как церкви, потому что там люди собираются, играют. Главный секрет успеха канадского хоккея – это то, что хоккеем занимаются абсолютно все.

Встречу на высшем уровне провела специальный корреспондент СТВ Ольга Макей. Она встретилась с хоккейной командой Президента Беларуси и разузнала, чем живут ее участники, что говорится, вне игры, а также взвесила главный трофей Рождественского турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Макей, специальный корреспондент СТВ:

Все мы знаем, как выглядит кубок Стэнли. Сколько он весит и так далее. Кубок Гагарина. А кубок Рождественского турнира? Информации я не нашла никакой, поэтому я поехала в то место, где хранится кубок Рождественского турнира, поехала туда с весами, взвесила его, узнала все про этот кубок. Что-то из этого мы расскажем.

В эфире телеканала СТВ стартовал еще один спортивный проект – «Что с нами делает хоккей?» Задались вопросом продюсеры телеканала СТВ и создали новое развлекательное шоу.

На импровизированной хоккейной площадке сошлись артисты, ведущие и журналисты.

Изюминкой телевизионного проекта «Что с нами делает хоккей?» стал необычный антураж: сцена напомнит телезрителям ледовую арену.

Разогреют лед артисты, которые перепоют хиты 16 стран-участниц.

Слава Нагорный, певец:

Феерическая была сама атмосфера, подготовка. Все перевоплощались в образы стран, которые представляли. Нам повезла – у нас была Швейцария. С нетерпением ждем именно самого эфира, потому что хочется глянуть, что там такое получилось.

Между необычными концертными номерами – спортивные хит-парады от медийных лиц телеканала СТВ. Ведущую Екатерину Забенько настолько вдохновил проект, что теперь она в буквальном смысле болеет хоккеем.

Екатерина Забенько, ведущая СТВ:

Как видите, я решила не просто нарисовать эмблему чемпионата мира по хоккею. На самом деле это татуировка. Такая преданность хоккею и чемпионату мира.

Увидеть один из фильмов проекта «Шайбу-шайбу» телезрители СТВ смогут сразу же после выпуска программы «24 часа». Следом хоккейную тему продолжит развлекательное шоу «Что с нами делает хоккей?».