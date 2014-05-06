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Ковбои, индейцы, отчаянные золотоискатели, лихие перестрелки. Хотите почувствовать себя на Диком Западе?

06 мая 2014 17:23
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Новости Минска. Настоящего ковбоя вы узнаете по шляпе, шпорам и породистому скакуну. Со скакуном мы, конечно, немного погорячились, а вот прочувствовать атмосферу Wild West нам удалось на все 100, а то и на 200, процентов.
Ковбои, индейцы, отчаянные золотоискатели, лихие перестрелки и бесподобные романтические истории - мы оказались на самом Диком Западе.

Утро в нашем, на первый взгляд, спокойном городке начинается весело и непринужденно: напевы в стиле кантри, доброжелательные жители и ритмичные танцы, пока никто и ничто не предвещают беды. Но Запад был бы совсем не Диким, если бы вопреки местным законом лошадью городского священника не завладел конокрад. Пьяница и дебошир совсем забыл про суровый нрав и строгость наказания за подобные проделки.

На городской площади разбойнику грозит суровое наказание, душу грешного, кажется, не спасти, но...но западный ветер подул особенно сильно и теперь судьба конокрада в руках красавицы, которая запросит высокую плату за спасение, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения»на СТВ.


Екатерина Дроздова, участник родео, актриса:
Я думаю, никому бы не понравилось быть на моем месте, то есть, кого бросил, убежал жених, вот, но тем не менее - у нас все нормально, я с ним разобралась. Девушка на коне - это свобода, красота, грация, смелость, много чего можно сюда говорить, можно просто одним словом сказать - это свобода.

Максим Ромаков, волонтер:
Сегодня Запад - это эпоха романтики, золота, мира без закона и одновременно мира закона людей. Люди, которые пришли на дикую землю, (на которой жили только каннибалы), вечно голодные, воюющие племена, принесли туда свою веру и свой закон. Сегодня таких мест в мире не осталось, поэтому мы занимаемся реконструкции ей того, что когда-то было.

# общество # Фестиваль

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