Прямой эфир

Возможность отправить письмо или открытку друзьям за границу и отметить ее штампом с хоккеистами будет у всех желающих с 9 по 25 мая

06 мая 2014 16:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Минска. Вниманию филателистов и посткроссеров!  Специально к главному спортивному событию этого года в Беларуси  была выпущена художественная  почтовая марка на тему  «Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2014»!

Небольшой тираж – всего 240 тысяч экземпляров – представляет интерес для ценителей редкой марки. А еще к этой почтовой марке был выпущен конверт Первого дня  - уникальная продукция со специальным памятным штемпелем.

Конверты поступают в печать ограниченным тиражом и только на один день.

Еще один  хороший подарок для жителей и гостей столицы. Только в период проведения матча по хоккею на столичном  почтамте можно будет воспользоваться уникальным памятным штемпелем со специально разработанным дизайном на хоккейную тематику.

Возможность отправить письмо или открытку друзьям за границу и отметить ее штампом с хоккеистами будет у всех желающих с 9 по 25 мая.  

Кстати, все почтовые марки Республики Беларусь  выпускаются с элементами защиты, которые читаются под ультрафиолетовыми лучами.

Не исключением стал и этот выпуск, элементами защиты которого являются скрещенные клюшки, шайба и традиционный элемент национального узора, сообщили в программе "Утро. Студия хорошего настроения" на СТВ.

# общество # Чемпионат мира по хоккею # Вероника Алешина

Другие новости рубрики

Все новости
Площадь Парижской коммуны в Минске. Как называлось это место раньше и что было вместо театра оперы и балета?
06 мая 2014 14:31

Площадь Парижской коммуны в Минске. Как называлось это место раньше и что было вместо театра оперы и балета?

Присягу на верность Родине и профессии принесли 6 мая сотрудники Следственного комитета по городу Минску
06 мая 2014 14:09

Присягу на верность Родине и профессии принесли 6 мая сотрудники Следственного комитета по городу Минску

7 мая в Беларуси ожидается до 20 градусов тепла
06 мая 2014 07:31

7 мая в Беларуси ожидается до 20 градусов тепла