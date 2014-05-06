Новости Минска. Вниманию филателистов и посткроссеров! Специально к главному спортивному событию этого года в Беларуси была выпущена художественная почтовая марка на тему «Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2014»!

Небольшой тираж – всего 240 тысяч экземпляров – представляет интерес для ценителей редкой марки. А еще к этой почтовой марке был выпущен конверт Первого дня - уникальная продукция со специальным памятным штемпелем.

Конверты поступают в печать ограниченным тиражом и только на один день.

Еще один хороший подарок для жителей и гостей столицы. Только в период проведения матча по хоккею на столичном почтамте можно будет воспользоваться уникальным памятным штемпелем со специально разработанным дизайном на хоккейную тематику.

Возможность отправить письмо или открытку друзьям за границу и отметить ее штампом с хоккеистами будет у всех желающих с 9 по 25 мая.

Кстати, все почтовые марки Республики Беларусь выпускаются с элементами защиты, которые читаются под ультрафиолетовыми лучами.

Не исключением стал и этот выпуск, элементами защиты которого являются скрещенные клюшки, шайба и традиционный элемент национального узора, сообщили в программе "Утро. Студия хорошего настроения" на СТВ.